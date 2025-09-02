Kırklareli Belediyesi'nden 4,6 Milyar Liralık Altyapı Projesi

Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentin altyapı yenileme projesi ele alındı.

Proje hakkında bilgi veren Bulut, altyapının etaplar halinde yenileneceğini, ilk etap çalışmaları için İller Bankası AŞ'den yapım işi kapsamında 1 milyar 100 milyon lira kredi kullanılacağını söyledi.

Altyapının önemini her fırsatta vurguladığını belirten Bulut, çalışmaların bir an önce başlamasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bulut, proje ile kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenileneceğini aktararak "Bu dönem bana ve belediye meclisimize düşen en önemli görev Kırklarelimizin geleceğini kurtarmaktır, geleceğe doğru bir miras bırakabilmektir. Asrın projesi olarak çıkış yaptık çünkü yaklaşık maliyeti 4,6 milyar lira. İlk etapta ana hattı yenileyeceğiz çünkü en zoru ana hat olacak." dedi.

Bulut, proje detaylarının daha iyi anlaşılması amacıyla eylül ayı ikinci birleşimde görüşülmek üzere konunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesini önerdi.

Gündem maddesi oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Toplantıda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından kentteki otobüs duraklarının yenilenmesi için verilen 10 milyon lira, çevre düzenlemesi için sağlanan 10 milyon lira, sıfır atık projesi kapsamında ekipman desteği ile kepçe, vakumlu yol süpürme aracı ve cenaze aracı yardımına ilişkin protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi görüşüldü.

Söz konusu gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.