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Kırklareli Belediyesi İtfaiye Haftası'nda yangına karşı bilgilendirme standı kurdu

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Kırklareli Belediyesi İtfaiye Haftası'nda yangına karşı bilgilendirme standı kurdu
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Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri İtfaiye Haftası'nda Millet Bahçesi'nde stant kurdu; vatandaşlar yangınlara karşı bilgilendirildi. Başkan Derya Bulut, itfaiyenin 7 gün 24 saat çalıştığını ve basit önleyici tedbirlerin hayat kurtardığını söyledi.

Kırklareli Belediyesince vatandaşlar yangınlara karşı bilgilendirildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri İtfaiye Haftası kapsamında Millet Bahçesinde stant kurdu.

İtfaiye personeli, olası yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ve günlük yaşamda alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Etkinlikte, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, itfaiye teşkilatının can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirtti.

Yangınla mücadelede önleyici tedbirlerin önemine dikkati çeken Bulut, yangınlarla mücadelede en etkili yöntemin önce alınacak basit ama hayat kurtaran tedbirler olduğunu kaydetti.

Bulut, hafta kapsamında vatandaşları da bilgilendirdiklerini ve tedbirler konusunda farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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