Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Ulaşım Çalışmalarına Denetim

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'tan Ulaşım Çalışmalarına Denetim
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Toplu Taşıma Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ulaşım sektöründeki hazırlıkları değerlendirdi. Bulut, vatandaşlara daha konforlu ve güvenilir bir ulaşım sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Toplu Taşıma Kontrol Merkezi'nde incelemede bulundu.

Bulut, merkezdeki çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ulaşım sektöründe de ciddi hazırlıkların yapıldığını ifade eden Bulut, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kırklareli'ne her alanda kaliteli hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Bulut, "Ulaşımda vatandaşlarımıza daha konforlu, daha modern ve daha güvenilir bir hizmet sunmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
