Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık çalışanlarını destekledi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Bulut, her fırsatta hastane ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.
Bulut, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına da başarı diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran