Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eski Kavaklı Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını yerinde denetledi ve yaz sonuna kadar kanalizasyon hattını bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.
Bulut, Eski Kavaklı Caddesi'nde devam eden çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti.
Yaz döneminde kanalizasyon hattını bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Bulut, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop