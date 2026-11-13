Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Edirne Caddesi'nde ana hatların bittiğini söyledi

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Edirne Caddesi'nde ana hatların bittiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceledi. Bulut, ana hatların tamamlandığını, ekiplerin bağlantı hatlarında çalıştığını ve zemin güçlendirmenin ardından kaldırım ile asfalt işlemlerinin yapılacağını belirtti.
Kırklareli Belediyesince yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesi Edirne Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.
Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bulut, cadde boyunca ana hatların tamamlandığını, ekiplerin bağlantı hatları üzerinde çalışma yürüttüğünü belirtti.
Bölgede zemin güçlendirme yapıldığını ifade eden Bulut, "Zeminin en sağlam şekilde oturup sıkışmasının ardından kaldırım ve asfalt işlemleri yapılacak. Edirne Caddesi, eskisinden çok daha güzel bir hale gelecek. Günü kurtaran değil, Kırklareli'nin geleceğini kurtaran, planlı ve kalıcı adımlar attıyoruz." diye konuştu.