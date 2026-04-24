Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Bulut, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı makamında ziyaret etti.

Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile bir araya gelen Bulut, Kırklareli'nde yürütülen yerel yönetim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaştı.

Bulut, daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ile Özgür Bayraktar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'u ziyaret etti.