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Kırklareli'nde Kıbrıs Gazisine Anlamlı Ziyaret

Kırklareli'nde Kıbrıs Gazisine Anlamlı Ziyaret
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İl Müdürü Eda Kumaş, Kıbrıs Gazisi Nejdet Sakallı'yı evinde ziyaret ederek devletin gazilere minnettar olduğunu ve her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Gazi Sakallı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kıbrıs Gazisi Nejdet Sakallı'yı ziyaret etti.

Ziyarette gazi ve eşiyle sohbet eden Kumaş, devletin her zaman kahramanların ve ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Vatanın korunması için canlarını hiçe sayan gazilere minnettar olduklarını ifade eden Kumaş, "Sizler bu milletin baş tacısınız. Devletimiz ve bakanlığımız her zaman emrinizdedir. Kapımız da gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır." dedi.

Sakallı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Müdürü Kumaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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