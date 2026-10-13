Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gençlere evlilik öncesi eğitim verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli'nde evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, gençlerin evlilik sürecine bilinçli bir şekilde hazırlanmaları amaçlandı.

Programda uzmanlar tarafından, evlilik öncesi süreçte sağlıklı iletişim kurma yöntemleri ve aile yaşamına ilişkin farkındalık artırıcı konularda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA