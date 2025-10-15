Kırklareli Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında adliye binasında kan bağış alanı kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, hakim ve savcılar ile adliye personeli burada kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Her sağlıklı bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade eden Göç, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.