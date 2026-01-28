Haberler

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, kurum personeline yönelik bir masa tenisi turnuvası düzenledi. Savcılar, hakimler ve adliye personelinin katıldığı etkinlikte, başarılı olanlara ödüller verildi. Başsavcı Taşkoparan, bu tür sportif faaliyetlerin moral ve motivasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca kurum personeline yönelik masa tenisi turnuvası yapıldı.

Kırklareli Adliyesinde gerçekleştirilen turnuvada, savcı ve hakimler ile adliye personeli mücadele etti.

Turnuvayı Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Başsavcı Vekili İsmet Saçlı'da takip etti.

Turnuvada başarılı olan hakim, savcı ve personele kupa ve hediyeleri verildi.

Taşkoparan, konuşmasında, kurum personeline moral ve motivasyon olması amacıyla sportif faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Masa tenisi turnuvasına katılan tüm hakim, savcı ve persone teşekkür eden Taşkoparan, çeşitli faaliyetler ile kurum içi birlik, beraberlik ve kaynaşma duygusunu artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

