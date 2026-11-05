Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Aslan, Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret etti

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Aslan, Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aslan'a teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.
Aslan, Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
İl Emniyet Müdürü Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aslan'a teşekkür etti.
Çakır, çalışmaları hakkında Aslan'a bilgi verdi.
Kaynak: AA