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Kırkağaç'ta Engelliler Haftası'na Özel Asker Eğlencesi Düzenlendi

Kırkağaç'ta Engelliler Haftası'na Özel Asker Eğlencesi Düzenlendi
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik yapacak 8 kişi için düzenlenen asker eğlencesi, Kırkağaç Engelliler Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte mutlu anlar yaşandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik yapacak 8 kişi için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

Kırkağaç Engelliler Derneği'nce, dernek binası önünde düzenlenen etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katıldı.

Davul zurna eşliğinde oynayan engelliler mutlu anlar yaşadı.

Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, 8 engellinin yarın gerçekleştirilecek temsili askerlik törenine katılacağını belirterek, asker ailelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Tıpırtın - Güncel
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