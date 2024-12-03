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Kırkağaç'ta Dünya Engelliler Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Kırkağaç'ta Dünya Engelliler Günü Yürüyüşü Düzenlendi
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırkağaç Engelliler Derneği öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, dernek binasından başlayarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, engelli bireylere her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kırkağaç Engelliler Derneği tarafından, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş dernek binasından başladı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Dernek Başkanı Yaşar Yılmaz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Her bireyin engelli adayı olduğunu belirten Kaymakam Oktay, "Engelli kardeşlerimizin belirli günlerde değil, her zaman yanlarında olmalıyız. Onların günlük hayatta yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları tespit edip gidermek bizim önceliğimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Tıpırtın - Güncel
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