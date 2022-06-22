Kirişci: "51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı"
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel