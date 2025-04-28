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Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği Konseri Büyüledi

Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği Konseri Büyüledi
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Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği konserde, Bursalı müzikseverler Türk Sanat Müziği'nin önemli eserlerini dinleme fırsatı buldu. Şef Osman Çiçek yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, solistler ve koristler unutulmaz parçaları seslendirdi.

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Osman Çiçek yönetti.

İnci Cankurt'un sunumuyla sahne alan derneğin korist ve solistleri Türk Sanat Müziğinin unutulmayan eserlerini seslendirdi.

Gecede, "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Fikrimin İnce Gülü", "Ne Çıkar Bahtımıza" ve "Yar Saçların Lüle Lüle" gibi eserler seslendirildi.

Konser sonunda koro, şef ve solistler sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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