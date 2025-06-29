Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Tedavi Gören Genç Hayatını Kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Tedavi Gören Genç Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta 30 yaşındaki Uğur Uymaz, kene ısırması sonrası KKKA hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.

Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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