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Kırım'ın sözde yönetim başkanı Aksyonov, Ukrayna'nın köprüye saldırısını duyurdu

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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi. Aksyonov, saldırı nedeniyle köprü trafiğine kısıtlamalar getirildiğini ve olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını aktardı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı nedeniyle köprü trafiğine kısıtlamalar getirildiğini kaydeden Aksyonov, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını aktardı.

Ukrayna ordusu, Kırım Köprüsü'ne 2022 ve 2023'te de saldırılar düzenlemişti.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve "Kerç" ismiyle de anılan köprü, stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA
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