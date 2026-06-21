Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik İHA saldırısı sonucu 4 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na düzenlediği İHA saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 407 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kerç Yarımadası'na İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu kaydeden Aksyonov, "4 sivil yaşamını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlandı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da geceden bu yana Ukrayna'ya ait 407 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

Site havuzundaki skandal görüntü savcılığı harekete geçirdi
7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil

Koca bir mahalle yağmur duasına çıktı! Bu kez dertleri yağması değil
Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

Geceye damga vuran halay!
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Bir günde 20 eve girdi, vatandaşları canından bezdirdi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü

İstek şarkısı çalınmadı, düğün evini kan gölüne çevirdi
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Victor Osimhen'e dev talip! Galatasaray servet kazanabilir
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti