Rusya: Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik İHA saldırısı sonucu 4 kişi öldü

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kerç Yarımadası'na İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu kaydeden Aksyonov, "4 sivil yaşamını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlandı." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da geceden bu yana Ukrayna'ya ait 407 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.