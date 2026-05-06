Kırım'ın Canköy kentindeki İHA saldırısında 5 kişi öldü

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Canköy'de yapılan insansız hava aracı saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Kırım'ın sözde yönetim başkanı Aksyonov, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Canköy şehrinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırım'daki Canköy kentine yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalar yaptığını kaydeden Aksyonov, "İHA saldırısı sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 21.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 53 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
