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Kırıkkale Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak', 'rüşvet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamaları kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenilirken, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Burak ÇALIŞKAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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