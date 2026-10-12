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Kırıkkale Yahşihan'da kavgada 1 kişi öldü, 3 yaralı, 11 sanığın davası ertelendi

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Kırıkkale Yahşihan'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar T.O.D, A.D, İ.D, S.S. ve Ö.F.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevinden katıldı.

Tutuksuz sanıklardan A.B.D, maktul Arap Sefa Türe'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Ö.F.S, savunmasında, yağma suçunu kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Duruşma savcısını ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Olay

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta, 14 Mayıs 2025'te, aralarında husumet bulunan T.O.D, A.D, U.O, İ.D, Ö.Ç. ve Y.Y. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

Kavgada tabancayla vurulan Türe, olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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