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Kırıkkale Yahşihan'da 1 ölü 3 yaralı kavgada 10 sanığa hapis cezası verildi

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin davada 11 sanıktan 10'una hapis cezası verildi. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bir sanığa 24 yıl 2 gün hapis cezası verirken bir sanığın beraatine hükmetti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili yargılanan 11 sanıktan 10'una hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.O.D, A.D, İ.D, S.S. ve Ö.F.S, tutuksuz sanıklar Y.Y, A.B.D. ve H.G, maktul Arap Sefa Türe'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İ.P. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar U.O. ve Ö.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık A.D. savunmasında, kendini korumak amacıyla karşı tarafın ayaklarına doğru ateş ettiğini öne sürerek, tahliyesini istedi.

Sanık İ.D. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, sanık S.S'nin kendisine ağır sözler söylediğini ileri sürdü. S.S'yi bacağından yaraladığını anlatan İ.D, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti.

Sanık T.O.D. da mağdur olan tarafın kendisi olduğunu ve iş yerinin yağmalandığını öne sürdü.

Sanıklar Ö.F.S. ve S.S. ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık T.O.D'ye "kasten öldürme", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 24 yıl 2 gün hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası, İ.D'ye "kasten öldürme" ve "nitelikli yaralama" suçlarından toplam 17 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası, Ö.F.S'ye "yağma" ve "nitelikli yaralama" suçlarından toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası, A.D'ye iki ayrı "nitelikli yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 9 yıl 2 gün hapis cezası ve 8 bin 300 lira adli para cezası, S.S'ye "yağma", "basit yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası, U.O'ya iki ayrı "nitelikli yaralama" suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası, İ.P'ye "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezası, Ö.Ç'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, H.G'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve Y.Y'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık A.B.D'nin ise beraatine hükmetti.

Olay

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta, 14 Mayıs 2025'te, aralarında husumet bulunan T.O.D, A.D, U.O, İ.D, Ö.Ç. ve Y.Y. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

Kavgada tabancayla vurulan Türe, olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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