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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, bayramda çalışan personeli ziyaret etti

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, bayramda çalışan personeli ziyaret etti.

Vali Makas, 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Gazetecilere açıklama yapan Makas, 43 ilin kavşak noktası olan Kırıkkale'de kontrol noktalarını ve ekipleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinden dolayı yollardaki trafik yoğunluğunun arttığını aktaran Makas, şunları kaydetti:

"Kırıkkale 43 ilin kesişim noktasında, günlük 12 bin aracın geçtiği bir yol. 12 bin araçlık geçiş şu anda 80 bine ulaştı. Sıcakların artmasıyla beraber yoğunluk azalıyor ama akşam serinliğinde tekrar yoğunlaşacak. Sürücülere tavsiyemiz hızlarını düşürmeleri. Özellikle otobüs yolcuları dahil olmak üzere yolcularımızın emniyet kemeri takmasını istirham ediyoruz."

Vali Makas, kontrol noktasında sürücü ve yolcuların bayramını da kutladı.

Makas'a Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve il protokolü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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