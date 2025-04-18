Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Kermesi

Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek Kermesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlediği kermeste sosyal dayanışmayı pekiştirdi. Etkinlikte yapılan halk oyunları gösterisi ve diğer etkinliklerle birlik ve beraberlik vurgulandı.

Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi tarafından okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinlikler sergilendi.

Hem sosyal dayanışmanın hem de okul ortamında birlik ve beraberliğin pekiştirildiği etkinlik, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

Okul müdürü Harun Bahçepınar, katılımcılara teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kermese, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şube müdürleri Nilgün Seçen ile Ali Güder, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kermeste satılan yiyeceklerden elde edilen gelirin, okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağı belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.