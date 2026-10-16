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Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı adliyeye sevk edildi

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Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de 14 Ekim'de 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalanmış, bir zanlının ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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