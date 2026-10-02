Kırıkkale Keskin'de 150 dönümlük mera ıslahı için 25 bin tuz çalısı dikimine başlandı

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanı dikimine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağışeyh köyünde "Mera Islah Projesi" çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, tuzluluk sorununun azaltılması ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla 150 dönümlük mera alanına 25 bin tuz çalısı fidanının dikimine başlandı.

Çalışmalarla meraların korunması ve geliştirilmesi ile bölge hayvancılığının geleceğine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA