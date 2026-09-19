Kırıkkale Karakeçili'de Gaziler Günü töreninde Kaymakam ve Başkan çelenk sundu

Kırıkkale Karakeçili'de Gaziler Günü töreninde Kaymakam ve Başkan çelenk sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törende protokol çelenk sundu. Kaymakam Yasin Mert ile Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in katıldığı programda Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Çelik konuşma yaptı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Yasin Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onur Çelik tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Kaynak: AA