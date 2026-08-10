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Kırıkkale'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Çocuk Şenliği

Kırıkkale'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Çocuk Şenliği
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Kırıkkale İl Müftülüğü, Kur'an kursu öğrencileri için Nur Cami bahçesinde şenlik düzenledi. Şişme park, VR, oyunlar ve Kudüs temalı boyama etkinliği yapıldı; yarışma ve çekilişle çocuklara hediyeler verildi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik çocuk şenliği gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Cami bahçesindeki etkinliğe, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şenlikte şişme parkurlar, VR sanal gerçeklik, uzay çadırı, akıl ve denge oyunları ile Kudüs temalı boyama etkinliği düzenlendi.

Dini Bilgi ve Hadis Ezberleme Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere para ödülü verilirken, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çekilişle 240 çocuğa bisiklet, dron, kaykay ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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