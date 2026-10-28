Kırıkkale Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldıktan sonra yeniden açıldı

Kırıkkale Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldıktan sonra yeniden açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de şap hastalığı nedeniyle 25 Eylül'de kapatılan Kırıkkale Hayvan Pazarı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasına göre sıkı denetimlerle yeniden açıldı. Açılışta veteriner hekimler hayvanların sağlık durumunu, sevk ve sağlık belgelerini denetledi.
Kırıkkale'de şap hastalığı nedeniyle 25 Eylül'de geçici olarak kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırıkkale Hayvan Pazarı'nın, güvenli alım satım için sıkı denetimlerle yeniden açıldığı belirtildi.
Hayvan pazarının açılmasıyla birlikte hayvan ve halk sağlığının korunması amacıyla veteriner hekimler tarafından denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, denetimlerde hayvanların sağlık durumlarına, sevk ve sağlık belgelerine, hayvan hareketlerinin uygunluğuna bakıldığı??????? kaydedildi.
Kaynak: AA