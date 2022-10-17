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Kırıkkale'de yataktan düşen bebek yaşamını yitirdi

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Kırıkkale haberine göre Kırıkkale'de yataktan düşen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de yataktan düşen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda arkadaşının evinde bulunan G.K, uyuduğu sırada yanında bulunan bebeği yataktan halının üzerine düştü.
Bir süre sonra uyanan anne G.K, bebeğinin hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 6 aylık olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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