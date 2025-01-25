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Kırıkkale'den Konya'ya Arama Kurtarma Desteği

Kırıkkale'den Konya'ya Arama Kurtarma Desteği
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Kırıkkale Belediyesi'nin İtfaiye Müdürlüğüne ait arama kurtarma köpekleri 'İglo' ve 'Hera', çöken 4 katlı binanın enkazındaki çalışmalara katılmak üzere Konya'ya gönderildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya üzerinden destek mesajı paylaştı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait arama kurtarma köpekleri "İglo" ve "Hera" ile bir ekip, çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Konya'ya gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya'da 4 katlı binanın çökmesinin ardından Kırıkkale Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere harekete geçti.

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma köpekleri "Hera" ve "İglo"nun da yer aldığı ekip, gece saatlerinde Konya'ya hareket etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Konya. Çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla arama kurtarma köpeklerimiz Hera ve İglo ile bir ekibimizi hemen Konya'ya yönlendirdik. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılmasını ve can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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