Kırıkkale'deki Kimya Fabrikasındaki Yangın Madeni Yağ Bölümünden Çıktı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, madeni yağ bölümünden kaynaklandı. Yangına 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edildi. 10 saat süren çalışmanın ardından fabrika tamamen yanarken, can kaybı yaşanmadı ancak iki kişi dumandan etkilendi.

1) KİMYA FABRİKASINDAKİ YANGIN MADENİ YAĞ BÖLÜMÜNDEN ÇIKMIŞ

KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasındaki yangının madeni yağ bölümünden çıktığı belirlendi.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Kırıkkale ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saatte söndürüldü. Ancak fabrika tamamen yandı. 70 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangında can kaybı yaşanmadı. 1 itfaiye personeli ve 1 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, madeni yağ üretim bölümünde çıktığı belirlendi. İtfaiyenin enkazda çalışması sürerken, jandarma da tedbir amacıyla bölgede bekliyor.Yangının ardından enkaz yığını haline gelen fabrika havadan dronla görüntülenirken, soruşturma sürüyor.

