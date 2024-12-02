Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Kırıkkale'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Kırıkkale'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otobüste hasar oluşurken, yolcular yara almadan kurtuldu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

M.U. (40) idaresindeki 35 BLH 292 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum kara yolu Hacıobası köyü yakınlarında egzoz kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Otobüste bulunan 17 kişi, yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
img

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
img

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.