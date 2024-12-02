Kırıkkale'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otobüste hasar oluşurken, yolcular yara almadan kurtuldu.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
M.U. (40) idaresindeki 35 BLH 292 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum kara yolu Hacıobası köyü yakınlarında egzoz kısmından yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Otobüste bulunan 17 kişi, yara almadan kurtuldu.