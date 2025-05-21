Kırıkkale'de Yolcu Otobüsü PTS Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Yolcu Otobüsü PTS Direğine Çarptı: 2 Yaralı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Aydın'dan Rize'ye giden bir yolcu otobüsü Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik bir süre kapandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yolcu otobüsünün Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinden Rize'ye gittiği öğrenilen P.S. idaresindeki 61 LL 909 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi girişinde PTS direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan R.B. ile M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, devrilen direğin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.?

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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