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Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
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KIRIKKALE’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 40 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 40 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3'ü firma görevlisi 42 kişinin bulunduğu otobüsteki 40 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelere göre, yaralılardan herhangi birinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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