Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

"Yasa dışı bahis" suçu kapsamında gözaltına alınan G.Ç.P. (22) ile H.K. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis" suçu kapsamında, banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.

Adreslerde, ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 3 flaş bellek ele geçirilmiş, G.Ç.P. ile H.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA