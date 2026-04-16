Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kentte yasa dışı bahis oynatarak buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla yurt dışına aktarılması ve banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira olduğu belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, 36 fişek, 35 sentetik uyuşturucu hap, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 laptop ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B, V.B, K.Ö, F.Ö, H.B. ve E.K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Adnan'a babasının vedası kahretti Şehidim, balım, kurban olduğum

Adnan'a gözyaşlarıyla veda! Babasının son sözleri kahretti