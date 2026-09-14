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Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yasa dışı bahis" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kentte ikamet ettikleri tespit edilen ve banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 laptop ve 3 flaş bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ç.P. (22) ve H.K. (28) adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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