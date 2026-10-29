Kırıkkale'de Veli Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldüren oğlu gözaltına alındı

Kırıkkale'de Veli Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldüren oğlu gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de akşam saatlerinde Veli Aydoğdu (60) ile oğlu H.K.A. (37) arasında çıkan tartışmada Aydoğdu, ekmek bıçağıyla belinden yaralandı. Hastanede kurtarılamayan Aydoğdu'nun ölümüyle ilgili şüpheli H.K.A. suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
KIRIKKALE'de Veli Aydoğdu (60), tartıştığı oğlu H.K.A. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli evlat gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 165'inci Sokak'ta meydana geldi. H.K.A. ile babası Veli Aydoğdu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A., ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.K.A., suç aleti olduğu belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.