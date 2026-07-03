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Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. (28) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Can
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