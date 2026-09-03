Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7,71 gram uyuşturucu ile 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K. ve B.N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA