Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de 5 bin 789 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda iki şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 5 bin 789 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, C.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.