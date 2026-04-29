Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de 5 bin 789 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda iki şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 5 bin 789 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, C.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik