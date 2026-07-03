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Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 bin 227 sentetik hap ve 40 bin 500 lira ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.İ, Y.A. ve S.Ç'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 17 bin 227 sentetik hap, 84 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Can
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