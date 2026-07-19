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Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 178 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 178 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, Y.E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Can
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