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Kırıkkale'de uygulamayı fark edip yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira ceza

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Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark edip araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark edip araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücüye 200 bin lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.

Yapılan incelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye, 200 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA
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