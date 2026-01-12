Haberler

Tren, hemzemin geçitte minibüse çarptı; kaza kamerada / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de, kapalı bariyerli hemzemin geçitte trenin minibüse çarpması sonucu sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRIKKALE'de tren, bariyeri kapalı hemzemin geçitte minibüse çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçeceği tren yolundaki bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan L.T. (35) idaresindeki 71 M 0182 plakalı minibüs, rayda kaldı. Bu sırada hızla gelen tren, hemzemin geçitte kalan minibüse çarptı. Sürücü son anda araçtan inip, kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan L.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haber: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti