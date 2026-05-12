Kırıkkale'de park halindeki çekiciye çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de bir otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilmeyen 71 ADU 941 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda yol kenarında park halinde bulunan 71 AEM 052 plakalı çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Eda T, trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Eda T. ve O.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Eda T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
