Kırıkkale'de silahlı kavga: Şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'deki silahlı kavgada tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklandı.

Zafer Caddesi'nde çıkan kavgada H.Y'yi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan U.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Zafer Caddesi Baştaş İş Merkezi'nde dün, H.Y. ve B.E. ile U.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine U.B'nin silahla H.Y. ve B.E'ye ateş etmesi sonucu H.Y, yaralanmış, şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA