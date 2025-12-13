Kırıkkale'de 10 sikke ve 5 obje ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 5 obje ile 283 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda M.K'nin evinde arama yapan ekipler, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 10 sikke ve 5 metal obje ile 283 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.